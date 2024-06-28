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11:03, 28 июня 2024Путешествия

Турист попал в реанимацию после купания в море в российском регионе

Турист попал в реанимацию после купания в море в Калининградской области

Кадр: Telegram-канал SHOT

Отдыхающий в Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в российском регионе в четверг вечером, 27 июня. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.

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Другие туристы не сразу обратили внимание, что россиянин плавает уже лицом в воде. «Его вытащили на берег и позвали медиков, — говорится в сообщении. — Те чудом смогли его откачать». В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По данным источника, в последние дни пляжи в популярном курортном городе переполнены. Отдыхающие жалуются, что негде бросить даже полотенце, люди ходят чуть ли не по головам.

Ранее российским туристам, опасающимся новой атаки Вооруженных сил Украины, предложили выбрать для летнего отпуска побережье Азовского моря. Альтернативу отдыху в Крыму назвал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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      Фариза Бацазова
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