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13:05, 25 июня 2024Путешествия

Опасающимся новой атаки ВСУ россиянам назвали альтернативу отдыху в Крыму

РСТ: туристы могут поехать на побережье Азовского моря вместо Крыма

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российским туристам, опасающимся новой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), предложили выбрать для летнего отпуска побережье Азовского моря. Альтернативу отдыху в Крыму в беседе с порталом «Ридус» назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Специалист отметил, что путешественники также могут поехать на черноморское побережье Краснодарского края. «Далеко не все пляжи там переполнены», — добавил он.

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При этом эксперт сомневается, что после трагических событий в Севастополе турпоток в Крым пойдет на спад. Он подчеркнул, что в настоящее время массового отказа от путевок не наблюдается.

Ранее сообщалось, что пляжи в Севастополе, попавшие под ракетную атаку ВСУ, будут закрыты ориентировочно до вечера вторника, 25 июня. Такие сроки назвала советник губернатора города Анастасия Преловская. Речь идет о двух пляжах — в Любимовке и Учкуевке.

23 июня одна из выпущенных ВСУ ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

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      Фариза Бацазова
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