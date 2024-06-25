Опасающимся новой атаки ВСУ россиянам назвали альтернативу отдыху в Крыму

РСТ: туристы могут поехать на побережье Азовского моря вместо Крыма

Российским туристам, опасающимся новой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), предложили выбрать для летнего отпуска побережье Азовского моря. Альтернативу отдыху в Крыму в беседе с порталом «Ридус» назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Специалист отметил, что путешественники также могут поехать на черноморское побережье Краснодарского края. «Далеко не все пляжи там переполнены», — добавил он.

При этом эксперт сомневается, что после трагических событий в Севастополе турпоток в Крым пойдет на спад. Он подчеркнул, что в настоящее время массового отказа от путевок не наблюдается.

Ранее сообщалось, что пляжи в Севастополе, попавшие под ракетную атаку ВСУ, будут закрыты ориентировочно до вечера вторника, 25 июня. Такие сроки назвала советник губернатора города Анастасия Преловская. Речь идет о двух пляжах — в Любимовке и Учкуевке.

23 июня одна из выпущенных ВСУ ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.