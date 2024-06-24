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18:04, 24 июня 2024Путешествия

Стали известны сроки открытия попавших под атаку ВСУ пляжей в Севастополе

Попавшие под атаку ВСУ пляжи Севастополя закрыли до вечера 25 июня

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пляжи в Севастополе, попавшие под ракетную атаку Вооруженный сил Украины (ВСУ), пробудут закрытыми ориентировочно до вечера вторника, 25 июня. Такие сроки озвучила советник губернатора города Анастасия Преловская, передает РИА Новости.

Речь идет о двух пляжах — в Любимовке и в Учкуевке.

Ранее стало известно, что пляжи на южном берегу Крыма, от Ореанды до Фороса, временно закрыли для купания. По словам мэра Ялты Янины Павленко, подобное решение принято из-за коммунальной аварии.

В воскресенье, 23 июня, одна из выпущенных ВСУ ракет взорвалась над пляжем, где отдыхали люди. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось.

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      Фариза Бацазова
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