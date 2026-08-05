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06:22, 5 августа 2026 (обновлено: 06:26, 5 августа 2026)Мир

В США поразились новшеству России в зоне СВО

Макговерн: Россия начала наносить такие мощные удары, каких раньше не было
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России начали наносить удары с невиданной ранее силой и ускорили продвижение в Донбассе. На это обратил внимание экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. (...) Боже мой, у российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины», — поразился эксперт.

Как отмечает Макговерн, у России нет необходимости использовать ядерное оружие, поскольку она уверенно побеждает в конфликте с Украиной. «Темпы боевых действий на Украине ускоряются. Осталось освободить всего два крупных города (Славянск и Краматорск. — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал он.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил уверенность в скорой победе России. Он также отметил, что заблокировав черноморские порты, РФ нанесла колоссальный ущерб украинской экономике.

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