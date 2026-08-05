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07:20, 5 августа 2026 (обновлено: 07:22, 5 августа 2026)Из жизни

В США новорожденных мальчиков неожиданно стали называть русским именем

В США новорожденных мальчиков стали называть Иван
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Тысячи мальчиков в Соединенных Штатах ежегодно называют именем Иван. Об этом РИА Новости рассказали в американской службе социального обеспечения.

Отмечается, что в прошлом году в стране появилось на свет 2240 Иванов, а годом ранее — 2354 мальчика с таким именем.

Таким образом, это имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая в последние несколько лет места от 153 до 168.
Иван обошел в этом списке имена Дональд и Джон: в 2025 году в Штатах назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно.

Ранее стало известно, что в России стали реже называть детей именем Дима. Так, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. Сейчас оно находится на 11 месте и попадает у девочек в список ред-флагов. Как уточняет пресс-служба Управления ЗАГСа Москвы, за 2025 год в столице появилось на свет чуть больше тысячи мальчиков с именем Дима.

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