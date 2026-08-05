Россиян предупредили по поводу сна на рабочем месте

Юрист Южалин: Сон на рабочем месте допустим, но только во время перерыва

Сон на работе допустим лишь в обеденный перерыв, в остальных случаях он может стать поводом для привлечения к ответственности. Об этом руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал РИА Новости.

«Перерыв для отдыха и питания по закону относится ко времени отдыха», — отметил эксперт, подчеркнув, что это время можно использовать по своему усмотрению.

Возможность также может быть согласована с работодателем в случае, например, сменного графика, или особых условий труда. В противном случае сон на рабочем месте расценят как нарушение трудовой дисциплины с возможностью привлечения к ответственности, предупредил юрист.

Ранее россиянам напомнили, что время начала и конкретная продолжительность обеденного перерыва определяются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению с начальством, а самовольный уход на перерыв вне рамок, предусмотренных локальными актами или без уведомления непосредственного руководителя, может быть расценен как дисциплинарный проступок с возможностью наказания вплоть до увольнения.