Россиянам рассказали о праве на увольнение сотрудника за несвоевременный уход на перерыв

Юрист Годжаева: Самовольный уход на долгий перерыв может закончиться увольнением

Время начала и конкретная продолжительность обеденного перерыва определяются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем, а самовольный уход на перерыв вне рамок, предусмотренных локальными актами или без уведомления непосредственного руководителя, может быть расценен как дисциплинарный проступок с возможностью наказания вплоть до увольнения. Об этом со ссылкой на нормы законодательства рассказала юрист Московской коллегии адвокатов «Капитал» София Годжаева, которую цитирует Life.ru.

По словам специалиста, особенно это актуально, если сотрудник отсутствовал на рабочем месте долгое время. Согласно статье 192 Трудового кодекса (ТК) России работодатель может в этом случае применить дисциплинарные взыскания, включая замечание или выговор, а статья 81 дает право даже уволить сотрудника за несвоевременный уход на перерыв, если последний слишком затянулся. Расторгнуть трудовой договор работодатель имеет право в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.

«Работник вправе отдыхать, но в пределах, определенных законом и внутренним распорядком. Все иные паузы — вопрос договоренностей», — подчеркнула юрист, напомнив, что перерыв для отдыха и питания по закону должен быть не менее 30 минут и не более двух часов.

В мае Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, вносящий изменения в ТК, в случае вступления в силу которых россиян фактически можно будет штрафовать за счет их же премий, но только при наличии дисциплинарных взысканий и, если это предусмотрено работодателем, на суммы, начислявшиеся за период проступка. Такое депремирование не должно будет уменьшать месячную зарплату более чем на 20 процентов.