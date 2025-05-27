Россиян разрешат штрафовать за счет их же премий

Госдума разрешила снижать размер премии работников при дисциплинарном взыскании

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс (ТК) РФ в части учета показателей работника, в том числе наличие дисциплинарных взысканий, при начислении премий. Об этом сообщает ТАСС.

В случае вступления в силу поправок россиян фактически можно будет штрафовать за счет их же премий, но только при наличии указанных взысканий и, если это предусмотрено работодателем, на суммы, начислявшиеся за период проступка. Такое депремирование не должно будет уменьшать месячную зарплату более чем на 20 процентов, говорится в публикации.

Как следует из документа, размеры премий, а также сроки, основания и условия их выплаты определяются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами «в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы», а также наличия у сотрудников взысканий.

Ранее депутат Думы Светлана Бессараб рассказала, что ситуация с прогулами сотрудников и их неявкой на рабочие места в РФ является «огромной проблемой», справляться с которой власти собираются в том числе при помощи изменений трудового законодательства.

Нынешнее решение принято во исполнение постановления Конституционного суда, указавшего, что действующая норма ТК порождает возможность произвольной установки правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы.