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17:43, 7 мая 2025Экономика

Власти собрались решать проблему прогуливающих работу россиян

Бессараб: В РФ готовятся поправки для решения проблемы с прогулами работы
Дмитрий Воронин
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ситуация с прогулами сотрудников и их неявкой на рабочие места является «огромной проблемой», решать которую власти собираются в том числе при помощи изменений трудового законодательства. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, слова которой приводит НСН.

Она отметила, что подготовленные Минэкономразвития поправки «всерьез рассматривались на российской трехсторонней комиссии», и речь в том числе о праве уволить работников, отсутствовавших четыре часа на рабочем месте без уважительной причины.

В публикации также приводится комментарий HR-эксперта Алены Старовойт о том, что «бывают случаи, когда молодые люди могут просто пойти на обеденный перерыв на работе и не вернуться», что происходит как правило из-за незнания молодежью офисных правил, в том числе о том, что при увольнении нужно сначала согласовать заявление.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что среди зумеров, представителей поколения примерно 1997-2012 годов рождения, набирают популярность так называемые «голые увольнения», когда с работы уходят одним днем, не имея подушки безопасности и альтернативных источников дохода.

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