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19:52, 27 июня 2026Бывший СССР

Киев заволокло дымом

Киев заволокло дымом из-за пожаров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев заволокло дымом. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

«Предварительно, дым в Киеве может быть связан с крупными лесными пожарами в районе Припяти», — сказано в публикации.

Материал был выпущен в 18:30 мск. Незадолго до этого жители одного из районов столицы Украины опубликовали видео, на которых можно увидеть высокую концентрацию дыма в воздухе.

Официальных комментариев от властей Украины пока не последовало.

Ранее на Украине предрекли многочасовые отключения электричества. По словам украинского энергетического эксперта Дмитрия Игнатьева, высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения.

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