Киев заволокло дымом из-за пожаров

Киев заволокло дымом. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

«Предварительно, дым в Киеве может быть связан с крупными лесными пожарами в районе Припяти», — сказано в публикации.

Материал был выпущен в 18:30 мск. Незадолго до этого жители одного из районов столицы Украины опубликовали видео, на которых можно увидеть высокую концентрацию дыма в воздухе.

Официальных комментариев от властей Украины пока не последовало.

Ранее на Украине предрекли многочасовые отключения электричества. По словам украинского энергетического эксперта Дмитрия Игнатьева, высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения.