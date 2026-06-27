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19:26, 27 июня 2026Мир

Европейские лидеры усомнились в обещаниях Трампа о России

Axios: Европейские лидеры сомневаются, что Трамп усилит давление на Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетСаммит G7

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Европейские лидеры сомневаются, что президент США Дональд Трамп действительно усилит давление на Россию, как предложил на саммите «Группы семи» (G7). Об этом сообщает Axios.

«Лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет», — приводятся в публикации слова чиновника, присутствовавшего на саммите G7.

В публикации также отмечается, что Трамп допустил возможность пересмотра достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению переговоров с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Глава государства добавил, что переговоры также должны включать в себя договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, и «реалии на земле».

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