Politico: Один из сотрудников Еврокомиссии сравнил отключение кондиционеров с феодализмом

Некоторые сотрудники Еврокомиссии выразили недовольство отключением кондиционеров в штаб-квартире Европейской Комиссии (ЕК). Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

«Это похоже на феодализм», — отметил сотрудник ЕК, пожелавший остаться анонимным.

Еврокомиссия отключила кондиционеры на этажах 1-7 в штаб-квартире в Брюсселе. Офис главы ЕК Урсула фон дер Ляйен находится на 13-м этаже. В бельгийской столице последние дни отмечаются рекордно высокие температуры воздуха.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что в штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК) кондиционеры работают только на верхних этажах. Он сыронизировал, что кондиционеры отключили лишь на 1-7 этажах, потому что руководство трудится усерднее своих подчиненных. Спецпредставитель отметил, что глава ЕК и ее помощники в таком случае имеют право на свежий воздух.