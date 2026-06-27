Три беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил о трех беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Москве три беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Maкс».

Он добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее, днем 27 июня, в Московской области был объявлен режим беспилотной опасности. В Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций допустили перебои в работе мобильного интернета. Кроме того, там напомнили, что запрещена съемка беспилотного воздушного судна и работы систем противовоздушной обороны.