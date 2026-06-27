В Московской области объявили беспилотную опасность

В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом говорится в аккаунте «Макс» Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотную опасность в регионе объявили с 14:55 по местному времени. «Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

Также в РСЧС подчеркнули, что при режиме беспилотной опасности возможны перебои мобильного интернета. Кроме того, запрещена съемка беспилотного воздушного судна и работы систем противовоздушной обороны. В организации напомнили телефон экстренной связи 112.

Ранее 27 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице. «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — уточнил он.