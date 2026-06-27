Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 27 июня 2026Россия

В Московской области объявили беспилотную опасность

В Московской области объявили беспилотную опасность
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: mgequivalents / Shutterstock / Fotodom

В Московской области объявлена беспилотная опасность. Об этом говорится в аккаунте «Макс» Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотную опасность в регионе объявили с 14:55 по местному времени. «Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

Также в РСЧС подчеркнули, что при режиме беспилотной опасности возможны перебои мобильного интернета. Кроме того, запрещена съемка беспилотного воздушного судна и работы систем противовоздушной обороны. В организации напомнили телефон экстренной связи 112.

Ранее 27 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице. «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина удара США по школе в Иране

    Фицо высказался о военной помощи Словакии Украине

    На Западе вызвало гнев заявление Рубио о поддержке США Украины

    В России назвали цель закрытых переговоров между Путиным и Лукашенко

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    В Московской области объявили беспилотную опасность

    Предсказан резкий рост мировых цен на сахар

    Госдума определила судьбу законопроекта о повышении лимита ОСАГО

    Вопрос возвращения жителей Курской области с Украины назвали закрытым

    Тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok