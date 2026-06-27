Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 27 июня 2026Россия

Появились кадры уничтожения истребителей ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинских МиГ-29
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео уничтожения истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29. Его опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

«В ходе ведения разведывательно-ударных действий на аэродроме Вознесенск была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29», — сказано в материале.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по целям при помощи беспилотника типа «Герань-4».

Ранее пресс-служба командования украинских Военно-воздушных сил подтвердила потерю истребителя. Отмечается, что пилот истребителя успешно катапультировался, а обстоятельства потери боевого самолета выясняются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил пересмотр достигнутых в Анкоридже договоренностей

    Появились кадры уничтожения истребителей ВСУ

    Киев заволокло дымом

    В России предложили применить ответные меры к Apple после удаления приложений

    Капитан «Краснодара» Сперцян перейдет в «Аль-Ахли»

    Три беспилотника сбили на подлете к Москве

    Европейские лидеры усомнились в обещаниях Трампа о России

    На Украине предрекли многочасовые отключения электричества

    Стало известно о критике астраханцами качества еды в «Михайловском» до трагедии

    Сотрудники Еврокомиссии увидели «феодализм» в отключении кондиционеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok