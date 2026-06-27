Появились кадры уничтожения истребителей ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинских МиГ-29

Появилось видео уничтожения истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29. Его опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

«В ходе ведения разведывательно-ударных действий на аэродроме Вознесенск была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29», — сказано в материале.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по целям при помощи беспилотника типа «Герань-4».

Ранее пресс-служба командования украинских Военно-воздушных сил подтвердила потерю истребителя. Отмечается, что пилот истребителя успешно катапультировался, а обстоятельства потери боевого самолета выясняются.