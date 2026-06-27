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14:39, 27 июня 2026Бывший СССР

В командовании ВСУ признали потерю истребителя

Командование ВВС ВСУ сообщило о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mykola Lazarenko / Reuters

Истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был потерян в ночь на 27 июня во время выполнения боевого задания в Полтавской области. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба командования украинских Военно-воздушных сил.

«В ночь на 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины, который выполнял боевое задание в Полтавской области. Мы подтверждаем потерю самолета», — говорится в публикации.

Отмечается, что пилот истребителя успешно катапультировался, а обстоятельства потери боевого самолета выясняются.

Ранее стало известно об уничтожении боевых самолетов ВСУ на аэродроме в Николаевской области. По сообщению пресс-службы Минобороны России, российские войска уничтожили два боевых самолета МиГ-29 и наземную технику на аэродроме Вознесенска в Николаевской области.

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