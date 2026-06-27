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14:25, 27 июня 2026Россия

Стало известно об уничтожении боевых самолетов ВСУ на аэродроме в Николаевской области

ВС РФ уничтожили боевые самолеты МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы РФ уничтожили два боевых самолета и наземную технику обеспечения армии ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом 27 июня проинформировало Министерство обороны РФ, распространив соответствующее сообщение.

Речь идет о двух МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, принадлежащих Вооруженным силам Украины, уточнили в Минобороны. Под удар также попал топливозаправщик и специальный автомобиль АПА - 5Д (аэродромный подвижный агрегат). Кроме того, там находился летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

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