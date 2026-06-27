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12:49, 27 июня 2026Россия

Украина попыталась нанести удар дальнобойными ракетами «Фламинго»

Минобороны России сообщило о ликвидации дальнобойных ракет «Фламинго»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали три дальнобойные украинские ракеты «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, 3 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с начала специальной военной операции (СВО) Россия уничтожила более 170 тысяч украинских беспилотников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 27 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 дронов, пытавшихся атаковать столицу. На месте, по его словам, работают специальные службы.

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