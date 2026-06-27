Капитан «Краснодара» Сперцян перейдет в «Аль-Ахли»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перейдет в арабский клуб «Аль-Ахли»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян перейдет в арабский клуб «Аль-Ахли». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

26-летний полузащитник сборной Армении подпишет с новым клубом контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, что он пройдет медосмотр на следующей неделе в Дубае. В «Аль-Ахли» Сперцян будет зарабатывать шесть миллионов евро за сезон. Сумма трансфера может составить от 20 до 25 миллионов евро.

Сперцян выступает за «Краснодар» с 2020 года. В составе «быков» он провел 185 матчей, в которых забил 58 голов и сделал 50 результативных передач. В 2025 году Сперцян стал чемпионом России.

Ранее игрок занял второе место в списке лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/2026. Первым стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.