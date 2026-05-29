09:12, 29 мая 2026

Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии самих игроков. Опрос провел «Спорт-Экспресс».

В голосовании приняли участие по 11 игроков из каждой команды, участвовавшей в розыгрыше РПЛ в прошлом сезоне. Каждый опрошенный называл топ-3 лучших футболистов по своей версии.

Победителем голосования стал Кордоба, второе место занял его одноклубник Эдуард Сперцян. Тройку лучших футболистов сезона замкнул полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

Первенство страны завершилось 17 мая, золото завоевал «Зенит». Лучшим бомбардиром стал Кордоба (17 голов), а Сперцян возглавил список лучших ассистентов (16 передач) и набрал больше всех очков по системе «гол плюс пас» (13+16).

