Захарова рассказала об упущенном шансе Украины стать «европейским Дубаем»

Захарова: ЕС мог бы отстроить Украину до уровня Дубая вместо милитаризации

Средства, которые Европейский союз (ЕС) направил на военную помощь Киеву, позволили бы отстроить Украину до уровня современного европейского Дубая. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, ее слова передает РИА Новости.

«Те деньги, которые Западная Европа отправила на помощь киевскому режиму, так называемую помощь, на эти деньги можно было бы отстроить Украину до современного европейского Дубая. Я говорю хотя бы про технологию и инфраструктуру — от дорог, мостов, аэропортов до цифровизации зданий офисных и жилых», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в Европе готовы тратить сотни миллиардов на разрушение, при этом «отбирая все больше и больше» средств на созидание.

Ранее Мария Захарова заявила, что страны Европы постоянно требуют место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но при этом отказываются слушать позицию России. По ее мнению, участие Евросоюза в мирных обсуждениях без ознакомления с точкой зрения другой стороны не имеет смысла.