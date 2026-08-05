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10:56, 5 августа 2026Силовые структуры

Сотрудник СБУ год втирался в доверие к россиянину в интернете

Сотрудник СБУ год обрабатывал задержанного за попытку поджечь калужский военкомат
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), не раскрывая себя, почти год общался с задержанным в попытке поджечь военкомат в Калужской области. Об этом рассказал фигурант на видео, его публикует РИА Новости.

По словам молодого человека, он познакомился в одном из чатов с пользователем, который представился ему Игорем. Они общались около года, когда новый знакомый заявил, что работает в СБУ, и предложил заработать, на что россиянин согласился.

Первым заданием стало нанести четыре надписи, дискредитирующие Россию, на стенах зданий. Вторым — поджечь военкомат. Россиянину отправили инструкцию по изготовлению зажигательной смеси, после чего он начал подготовку. Поджог был сорван сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону полиция ищет мужчину, устроившего пожар на АЗС.

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