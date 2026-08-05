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Силовые структуры
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07:30, 5 августа 2026Силовые структуры

Виновника пожара на АЗС установили и начали его поиск в российском регионе

В Ростове-на-Дону полиция ищет мужчину, устроившего пожар на АЗС
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Ростове-на-Дону полиция установила личность и ищет предполагаемого виновника пожара на АЗС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Подозреваемым оказался 44-летний житель Запорожской области. По данным полиции, он заправил емкости в машине и, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство. Произошло возгорание, сам мужчина скрылся.

О возгорании на АЗС стало известно ранее 5 августа. Огонь также охватил припаркованные автомобили. Глава города заявил, что причиной стало нарушение требований пожарной безопасности.

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