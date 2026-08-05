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09:43, 5 августа 2026Путешествия

Лаврову передали письмо в связи с убийством Назимовых в Таиланде

МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Таиланда передало главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством двух россиян — брата и сестры Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что письмо было вручено во время встречи директора департамента по европейским делам внешнеполитического ведомства Таиланда Сомруди Пупхонанак и российского посла Евгения Томихина.

Брат и сестра Назимовы, эмигрировавшие из России в Таиланд около пяти лет назад, пропали в Паттайе 26 июля. Спустя несколько дней поисков их байк нашли разобранным и закопанным в землю. Вскоре полиция вышла на след преступников и задержала их. Злоумышленники признались в расправе над россиянами.

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