Лаврову передали письмо в связи с убийством Назимовых в Таиланде

МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян

Министерство иностранных дел (МИД) Таиланда передало главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством двух россиян — брата и сестры Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что письмо было вручено во время встречи директора департамента по европейским делам внешнеполитического ведомства Таиланда Сомруди Пупхонанак и российского посла Евгения Томихина.

Брат и сестра Назимовы, эмигрировавшие из России в Таиланд около пяти лет назад, пропали в Паттайе 26 июля. Спустя несколько дней поисков их байк нашли разобранным и закопанным в землю. Вскоре полиция вышла на след преступников и задержала их. Злоумышленники признались в расправе над россиянами.

