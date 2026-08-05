Военный описал характеристики атаковавших Киев ракет «Циркон»

Военный эксперт Дандыкин назвал атаковавшие Киев ракеты «Циркон» практически несбиваемыми

Атаковавшие Киев ракеты «Циркон» практически несбиваемые, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Характеристики оружия он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия выпустила по украинской столице более десяти «Цирконов», в городе раздалась серия взрывов.

«Это морская гиперзвуковая ракета, которая успешно применяется и на суше. Это порядка 9-10 Махов. Практически несбиваемая, то есть то, что запустили, то и прилетело. Очень мощное оружие. Еще есть "Кинжалы" — авиационные ракеты, но они, наверное, будут применяться по другому назначению. Били по тому, что не добили, судя по всему. Давно уже, кстати, не наносили так удары по Киеву, но, исходя из того, что они делали вчера и позавчера, прилетело туда, где они что-то собирают», — поделился эксперт.

Как сообщили в Минобороны, российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них. Также в ходе атаки на украинскую столицу был нанесен удар по автоматизированному складу «Эпицентр» по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов.

