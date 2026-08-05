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Забота о себе
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09:34, 5 августа 2026Забота о себе

Врачи призвали отказаться от нескольких продуктов на ночь для профилактики деменции

Диетолог Гау посоветовала для профилактики деменции исключить шоколад после пяти вечера
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marian Weyo / Shutterstock / Fotodom

Врачи-диетологи Шери Гау и Шейла Паттерсон призвали не есть после пяти вечера некоторые продукты, чтобы снизить риск развития деменции. Список названых ими продуктов опубликовало издание Eating Well.

Прежде всего для профилактики деменции специалисты посоветовали отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. По словам Гау, сахар провоцирует воспаление, а алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врач подчеркнула, что перед сном нежелательно есть даже шоколад, так как в нем тоже содержится кофеин.

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Паттерсон добавила, что риск деменции также повышает соленая пища. По ее словам, в больших количествах она вызывает повреждение кровеносных сосудов, воспаление и уменьшает приток крови к мозгу. Чтобы избежать этого, диетолог посоветовала по вечерам вместо тяжелой пищи и полуфабрикатов есть натуральные продукты с минимальным количеством соли.

Ранее врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова посоветовала есть горькую зелень и овощи для хорошего оттока желчи. Также, по ее мнению, важно добавлять в рацион полезные жиры, которые содержатся в орехах, яйцах и рыбе.

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