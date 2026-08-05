Москвичам рассказали о жаре в среду

Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье в среду ожидается до плюс 30 градусов

Переменная облачность и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 5 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер будет слабым.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что на следующей неделе на Москву может обрушиться новая волна жары. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в пятницу температура может подняться до плюс 30 градусов. Между тем, в дальнейшем температура начнет постепенно снижаться, так что первая неделя месяца может стать самой теплой.