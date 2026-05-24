Димы потеряли популярности в России

13:57, 24 мая 2026Россия

Shot: В России стали реже называть новорожденных мальчиков Димами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Iryna Inshyna / Shutterstock / Fotodom

В России стали реже называть детей именем Дима. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. Сейчас оно находится на 11-м месте и попадает у девочек в список «ред-флагов». Как уточняет пресс-служба Управления ЗАГСа Москвы, за 2025 год в столице появилось на свет чуть более тысячи мальчиков с именем Дима.

Популярность имени Дмитрий пришлась на 70-е и 90-е годы — тогда оно находилось на втором месте в рейтинге мужских имен.

Ранее стали известны самые популярные имена детей в новых регионах России.

