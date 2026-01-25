Названы самые популярные имена детей в новых регионах России

РИА Новости: София стало самым популярным именем девочек в новых регионах

Самым популярным именем новорожденных девочек в 2025 году в новых регионах России стало София. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-данные ЗАГС.

В частности, в Донецкой народной республике (ДНР) Софией назвали 199 девочек, а в Луганской народной республике (ЛНР) — 135. В свою очередь, в Запорожской и Херсонской областях такое имя получили 50 и 31 девочка соответственно.

В свою очередь, среди мужских имен в ДНР и ЛНР лидирует Михаил (222 и 168 детей соответственно), в Запорожской области — Артем (63 ребенка), а в Херсонской области — Александр (27 детей).

