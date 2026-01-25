Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:58, 25 января 2026Россия

Названы самые популярные имена детей в новых регионах России

РИА Новости: София стало самым популярным именем девочек в новых регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Самым популярным именем новорожденных девочек в 2025 году в новых регионах России стало София. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-данные ЗАГС.

В частности, в Донецкой народной республике (ДНР) Софией назвали 199 девочек, а в Луганской народной республике (ЛНР) — 135. В свою очередь, в Запорожской и Херсонской областях такое имя получили 50 и 31 девочка соответственно.

В свою очередь, среди мужских имен в ДНР и ЛНР лидирует Михаил (222 и 168 детей соответственно), в Запорожской области — Артем (63 ребенка), а в Херсонской области — Александр (27 детей).

Ранее стали известны самые популярные и самые необычные детские имена в Москве за 2025 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Применили дискомбобулятор. Раскрыто секретное оружие США, использовавшееся при похищении Мадуро

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Россиян попросили не лизать качели

    В МИД рассказали о возвращении России и США к нормальности

    Невеста экс-главы МИД Украины открыла секс-шоп в Польше

    В США назвали катастрофические последствия помощи Украине

    Предсказаны последствия «нервного срыва» Зеленского в Давосе

    Конгрессвумен призналась в любви к спецпредставителю Путина

    Россия отреагировала на заявление Франции и Британии об отправке войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok