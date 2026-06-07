На Западе пришли в ярость из-за слов экс-премьера Великобритании о Путине

Дэвис раскритиковал слова экс-премьера Великобритании Джонсона о Путине

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

Речь идет о высказывании Джонсона, в котором он назвал «поражение российского президента» прекрасным моментом.

«Мистер Джонсон путает желаемый результат — военное поражение России — с реальностью. В буквальном смысле не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом», — написал он.

По словам Дэвиса, следование политике, обреченной на провал, может привести к эскалации конфликта и, как следствие, к военному поражению Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел быть похожим на главного героя фильма «Рэмбо», но у него не получилось. Он также отметил, что Зеленский мог найти другой способ передать послание Путину, а не делать это публично.