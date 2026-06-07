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14:22, 7 июня 2026Бывший СССР

Песков высмеял поведение Зеленского

Песков: Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но у него не получается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы быть похожим на главного героя фильма «Рэмбо», но у него не получается. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий показали в эфире телеканала «Россия 24».

«[Зеленский] не напоминает [Рэмбо], но он хочет, но не напоминает», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков указал на то, что Зеленский мог бы найти иной способ передать послание президенту России Владимиру Путину, а не делать это публично.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Президент России в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства».

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