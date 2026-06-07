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15:52, 7 июня 2026Интернет и СМИ

Известный предсказаниями китайский профессор предсказал катастрофу США

Профессор Cюэцинь Цзян: США потерпят катастрофу в иранском конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США потерпят катастрофу в иранском конфликте, который серьезно изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Такой прогноз в 2024 году сделал китайский профессор Cюэцинь Цзян, известный как «китайский Нострадамус», видео размещено на его YouTube-канале.

«Знaчитeльнoe внутpeннee coпpoтивлeниe и cлoжный peльeф cтpaны быcтpo пpeвpaтят пepвoнaчaльныe уcпexи нa пoлe бoя в кaтacтpoфичecкую cтpaтeгичecкую нeудaчу», — отметил исследователь.

Cюэцинь Цзян также подчеркнул, что любое начало боевых действий между США и Исламской Республикой неизбежно приведет к вмешательству Израиля.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала «Ленте.ру», что США фактически находятся в состоянии вооруженного конфликта с Ираном с 1979 года, когда в ближневосточном государстве произошла исламская революция.

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