Профессор Cюэцинь Цзян: США потерпят катастрофу в иранском конфликте

США потерпят катастрофу в иранском конфликте, который серьезно изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Такой прогноз в 2024 году сделал китайский профессор Cюэцинь Цзян, известный как «китайский Нострадамус», видео размещено на его YouTube-канале.

«Знaчитeльнoe внутpeннee coпpoтивлeниe и cлoжный peльeф cтpaны быcтpo пpeвpaтят пepвoнaчaльныe уcпexи нa пoлe бoя в кaтacтpoфичecкую cтpaтeгичecкую нeудaчу», — отметил исследователь.

Cюэцинь Цзян также подчеркнул, что любое начало боевых действий между США и Исламской Республикой неизбежно приведет к вмешательству Израиля.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала «Ленте.ру», что США фактически находятся в состоянии вооруженного конфликта с Ираном с 1979 года, когда в ближневосточном государстве произошла исламская революция.