Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:12, 24 сентября 2025Из жизни

Стали известны три самых популярных имени в Москве в 2025 году

Одним из трех самых популярных имен в Москве в 2025 году стало имя Михаил
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Стали известны самые популярные и самые необычные детские имена в Москве за 2025 год. Об этом сообщает издание «Московские новости» со ссылкой на столичное управление ЗАГС.

За девять месяцев в Москве зарегистрировали следующие необычные женские имена: Ассоль, Забава, Маруся, Любава, Лукерья, Океана, Емельяна, Настасья, Ефросинья, Искра, Феодосия, Белояра, Дельфина и Сталина. Среди редких мужских имен: Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан.

Самыми популярными именами Москвы стали Анна и Михаил. Среди других распространенных женских имен София и Мария. С 2024 года тройка популярных мужских имен остается неизменной. Топ-3 имен среди новорожденных мальчиков по-прежнему Михаил, Александр и Лев. Имя Лев впервые вошло в тройку самых популярных имен среди младенцев в прошлом году, заняв место Максима.

Материалы по теме:
Палестинец и израильтянка стали семьей, несмотря на войну между их народами. Что они переживают сейчас?
Палестинец и израильтянка стали семьей, несмотря на войну между их народами.Что они переживают сейчас?
21 октября 2023
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов.Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023
Успешный бизнесмен отказался от цивилизации и ушел жить в лес. Почему он считает деньги мировым злом и обрел ли счастье?
Успешный бизнесмен отказался от цивилизации и ушел жить в лес.Почему он считает деньги мировым злом и обрел ли счастье?
15 октября 2023

Примерно 230 девочек получили двойные имена: Ева-Александра, Вера-Елена, Ева-Мария, Анна-Мария, Анна-Александра, Ева-Виктория, Анна-София. Среди мальчиков были зарегистрированы около 470 мальчиков сложносоставных имен, таких как Лев-Лион, Лев-Тимофей, Ян-Николай.

Ранее семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Как рассказал отец девочки Владимир Сухов, Россия — это его 14-й ребенок и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и Родиной.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    Гуф высказался о многомиллионных тратах на вечеринку в честь дня рождения

    Озвучены параметры российского бюджета на 2026 год

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самых популярных имени в Москве в 2025 году

    Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости