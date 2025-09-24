Стали известны три самых популярных имени в Москве в 2025 году

Стали известны самые популярные и самые необычные детские имена в Москве за 2025 год. Об этом сообщает издание «Московские новости» со ссылкой на столичное управление ЗАГС.

За девять месяцев в Москве зарегистрировали следующие необычные женские имена: Ассоль, Забава, Маруся, Любава, Лукерья, Океана, Емельяна, Настасья, Ефросинья, Искра, Феодосия, Белояра, Дельфина и Сталина. Среди редких мужских имен: Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан.

Самыми популярными именами Москвы стали Анна и Михаил. Среди других распространенных женских имен София и Мария. С 2024 года тройка популярных мужских имен остается неизменной. Топ-3 имен среди новорожденных мальчиков по-прежнему Михаил, Александр и Лев. Имя Лев впервые вошло в тройку самых популярных имен среди младенцев в прошлом году, заняв место Максима.

Примерно 230 девочек получили двойные имена: Ева-Александра, Вера-Елена, Ева-Мария, Анна-Мария, Анна-Александра, Ева-Виктория, Анна-София. Среди мальчиков были зарегистрированы около 470 мальчиков сложносоставных имен, таких как Лев-Лион, Лев-Тимофей, Ян-Николай.

Ранее семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Как рассказал отец девочки Владимир Сухов, Россия — это его 14-й ребенок и у каждого из них своя история имени, связанная с предками и Родиной.