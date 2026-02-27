Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

Макаревич: Конфликт между Пакистаном и Афганистаном может стать масштабным

Пограничный конфликт Афганистана с Пакистаном гипотетически может перерасти в более масштабное вооруженное противостояние. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал сотрудник Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Глеб Макаревич.

Это будет неудивительно, Пакистан даже делает такие намеки. Но в нынешней ситуации это скорее блеф, так как потянуть такой конфликт он не сможет Глеб Макаревич сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН

В ночь на 22 февраля Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Затем шесть провинций Афганистана оказались центром вооруженного столкновения армий двух государств.

26 февраля Вооруженные силы (ВС) Афганистана заявили о проведении операции возмездия против своего соседа. Однако уже 27 февраля власти страны заявили о ее успешном окончании.

В ответ на это глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил, что страна вступает в открытую конфронтацию с Кабулом. Терпение Исламабада закончилось, сказал он, пообещав решительные действия: «Пакистанская армия пришла не из-за моря: мы ваши соседи и мы хорошо знаем вашу реальность».

Талибы превратили Афганистан в колонию Индии, собрали террористов со всего мира, лишили собственный народ основных прав человека, отняли у женщин дарованные исламом права Хаваджа Асиф министр обороны Пакистана

Как указал Макаревич, начало полномасштабного конфликта слишком рискованно для Исламабада.

«Пакистан и так сталкивается с постоянной партизанской войной на своей территории. Заходить на территорию соседнего государства, чтобы расширить фронт, не имеет смысла (...) У афганских вооруженных сил тоже нет никаких средств для наступления на пакистанские города», — подчеркнул исследователь.

Фото: AP

Что известно о конфликте Афганистана и Пакистана?

Как отметил Макаревич, Афганистан и Пакистан постоянно находятся на грани конфликта по нескольким причинам.

«Первая проблема — это проблема границы. Она фактически прозрачна и не признается Афганистаном, так как разделяет пуштунский народ на два государства», — напомнил собеседник.

С первой проблемой напрямую связана и вторая — терроризм.

Последние 20 лет в Пакистане в качестве торфяного пожара идет война с радикальными исламистскими и сепаратистскими группировками. По мнению Исламабада, они находят себе укрытие в Афганистане, проходя прозрачную границу Глеб Макаревич сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН

Также политолог указал на третью проблему, о которой утверждает Пакистан, — помощь третьих стран террористам и их сотрудничество с Афганистаном.

«Исламабад здесь подразумевает Индию. Весь этот комплекс проблем остается актуальным уже много десятилетий и обостряется в последние годы. С 2024 года мы видели много раундов эскалации, этот является очередным», — подчеркнул эксперт.

Фото: Muhammad Sajjad / AP

Может ли Россия помочь в урегулировании конфликта?

Макаревич напомнил, что Катар, Турция и Саудовская Аравия выступают посредниками, однако конфликт слишком сложно урегулировать: «Этот спор не может быть решен только двумя странами. Но и любая третья сторона по итогу сталкивается с претензиями».

Этот конфликт сложный, практически неразрешимый. И никакого успеха посредничество в нем не сулит Глеб Макаревич сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН

Политолог также указал, что Россия имеет болезненный опыт взаимодействия с Афганистаном, поэтому Москва реагирует на происходящее сдержанно.

«Мы за мир во всем мире, но на решение этой проблемы российское руководство и не претендует. И это хорошо», — резюмировал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что афгано-пакистанский конфликт негативно отразится на регионе и Москва рассчитывает на его скорое прекращение.

Прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он подчеркнул, что Россия поддерживает контакты с обоими государствами.

Также посол России в Исламабаде Альберт Хорев сообщил, что Москва выступает за сотрудничество Исламабада и Кабула для борьбы с терроризмом.