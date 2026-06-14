Украине предсказали сложный и долгий процесс вступления в ЕС

Премьер Венгрии Мадьяр назвал вступление Украины в ЕС долгим и сложным процессом

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, запланированное на 15 июня. Его слова приводит ТАСС.

Мадьяр предсказал Украине сложный и долгий процесс вступления в ЕС.

«Вот лишь один пример того, сколько времени может потребоваться стране-кандидату, чтобы стать членом Евросоюза: процесс вступления Черногории в ЕС начался в 2012 году, но, несмотря на значительный прогресс, страна до сих пор не является членом ЕС», — отметил он.

Ранее Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах.