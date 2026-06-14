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00:37, 14 июня 2026Экономика

В одной стране рассказали о планах по закупке дизеля из России

Посол Бразилии заявил, что страна не планирует отказываться от дизеля из России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бразилия продолжит закупать дизельное топливо из России до тех пор, пока оно продается по выгодной цене. Об этом сообщил посол республики Сержио Родригес дос Сантос, его цитируют «Известия».

Дипломата спросили, собирается ли Бразилиа наращивать закупки дизеля из России. «Пока импортеры считают цену выгодной, они будут продолжать закупки», — ответил он.

Дос Сантос также подчеркнул важность стабильных поставок топлива в страну, пояснив, что транспортная система Бразилии завязана на автоперевозках, и дизель имеет стратегическое значение.

Ранее стало известно, что Россия закупила бразильский сахар впервые с июля 2025 года.

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