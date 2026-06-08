Россия впервые с июля закупила один вид продукции из Бразилии

РИА Новости: Россия закупила бразильский сахар впервые с июля 2025 года

Россия впервые с 2024 года импортировала партию сахара из Бразилии. О первой почти за два года закупке этого вида продукции из страны БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

Стоимость поставок тростникового сахара из латиноамериканского государства в мае 2026-го достигла 2,5 миллиона долларов. Результат оказался максимальным с апреля 2024-го — тогда цена экспорта составила 25 миллионов долларов.

По объемам импорта Россия сильно отстала от ключевых покупателей бразильского сахара. В последний месяц весны больше всего его покупали Бангладеш (86 миллионов долларов), Нигерия (74,5 миллиона) и Алжир (70,2 миллиона). В топ-5 главных импортеров также вошли Иордания (62 миллиона) и Саудовская Аравия (61,2 миллиона). Россия же оказалась только в третьей десятке.

В последнее время Бразилия также заметно нарастила отгрузки арахиса на российский рынок. По итогам апреля стоимость экспорта этой продукции увеличилась на 14,5 процента в сравнении с мартовским показателем и достигла почти восьми миллионов долларов в денежном выражении. Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус ведущего покупателя бразильского арахиса.