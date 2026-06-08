Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:52, 8 июня 2026Экономика

Россия впервые с июля закупила один вид продукции из Бразилии

РИА Новости: Россия закупила бразильский сахар впервые с июля 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия впервые с 2024 года импортировала партию сахара из Бразилии. О первой почти за два года закупке этого вида продукции из страны БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

Стоимость поставок тростникового сахара из латиноамериканского государства в мае 2026-го достигла 2,5 миллиона долларов. Результат оказался максимальным с апреля 2024-го — тогда цена экспорта составила 25 миллионов долларов.

По объемам импорта Россия сильно отстала от ключевых покупателей бразильского сахара. В последний месяц весны больше всего его покупали Бангладеш (86 миллионов долларов), Нигерия (74,5 миллиона) и Алжир (70,2 миллиона). В топ-5 главных импортеров также вошли Иордания (62 миллиона) и Саудовская Аравия (61,2 миллиона). Россия же оказалась только в третьей десятке.

В последнее время Бразилия также заметно нарастила отгрузки арахиса на российский рынок. По итогам апреля стоимость экспорта этой продукции увеличилась на 14,5 процента в сравнении с мартовским показателем и достигла почти восьми миллионов долларов в денежном выражении. Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус ведущего покупателя бразильского арахиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас высказалась о задержании танкеров с якобы российской нефтью

    Тренер ушел из клуба ФНЛ через две недели после назначения

    Глава МИД Ирана рассказал о переговорном процессе с США после атак Израиля

    Россия впервые с июля закупила один вид продукции из Бразилии

    Европейские водители урезали потребление топлива из-за роста цен на фоне войны в Иране

    Росгвардеец попался на продаже изъятого оружия

    Пашинян раскрыл свои планы на власть

    Каллас высказалась об итогах выборов в Армении

    Продажи автомобилей с пробегом в России взлетели

    Юную россиянку два года лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok