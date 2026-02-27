В Кремле прокомментировали боевые действия между Пакистаном и Афганистаном

Песков: РФ рассчитывает на прекращение конфликта Пакистана и Афганистана

Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего, Москва рассчитывает на скорое прекращение конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены», — сказал представитель Кремля.

Москва внимательно следит за ситуацией между Пакистаном и Афганистаном, добавил Песков.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар, жертвами атаки стали десятки мирных жителей. 26 февраля Афганистан начал операцию возмездия против Пакистана.