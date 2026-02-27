Реклама

08:55, 27 февраля 2026Мир

Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

Афганцы вступили в боестолкновения с армией Пакистана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар, жертвами атаки стали десятки мирных жителей. Затем шесть провинций Афганистана оказались местом вооруженного столкновения пакистанской и афганской армий, о чем со ссылкой на местные источники в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает TOLO News.

«Боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика», — пояснил источник издания в силовых структурах. Уточняется, что боестолкновения прошли вблизи линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств.

Афганистан начал операцию возмездия

Вооруженные силы (ВС) Афганистана начали операцию возмездия против Пакистана. Об этом 26 февраля рассказал представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» Вахидулла Мохаммади.

Как заявил он, ответные атаки на бомбардировки начались в 20:00 по местному времени. «Три поста противника уже захвачены», — доложил Мохаммади.

Жители Кабула сообщили, что им послышались мощные взрывы, после которых раздалась интенсивная стрельба. Хлопки фиксировались в разных частях афганской столицы.

Пакистан объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в своих соцсетях объявил, что страна вступает в открытую конфронтацию с Кабулом. По словам главы ведомства, были ожидания того, что после ухода НАТО в Афганистане воцарится мир и новые власти смогут сосредоточиться на интересах своего народа и стабильности в регионе.

«Талибы превратили Афганистан в колонию Индии, собрали террористов со всего мира, лишили собственный народ основных прав человека, отняли у женщин дарованные исламом права», — указал Асиф.

Политик обвинил афганские власти в проявлении агрессии. Руководитель министерства заверил, что теперь терпение Пакистана закончилось и «последуют решительные действия». «Пакистанская армия пришла не из-за моря: мы ваши соседи и мы хорошо знаем вашу реальность», — заключил министр в своем обращении.

В прошлом году Асиф заявил, что страна готова к прямым боевым действиям с Кабулом при срыве переговорного процесса. «Если соглашение о мире не будет достигнуто, мы вступим в открытую войну», — заявил глава ведомства.

Как сообщалось в октябре, на афганско-пакистанской границе были зафиксированы вооруженные столкновения. Затем в Минобороны Афганистана заявили об успешном завершении «операции возмездия» против Исламабада. Пакистан и афганская администрация радикального исламского движения «Талибан» при посредничестве Катара и Турции тогда договорились о временном прекращении огня.

