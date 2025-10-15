Мир
16:32, 15 октября 2025

Пакистан договорился с Афганистаном о временном прекращении огня

Пакистан договорился с Афганистаном о прекращении огня на 48 часов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Пакистан и афганская администрация радикального исламского движения «Талибан» договорились о временном прекращении огня сроком на 48 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Исламабада.

Перемирие вступило в силу в 18:00 по местному времени (16:00 по Москве) в среду, 15 октября. В заявлении внешнеполитического ведомства уточняется, что стороны приложат усилия для поиска решения «этой сложной, но разрешимой проблемы».

Вечером в субботу, 11 октября, на афганско-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения. Сообщалось о стрельбе и взрывах в афганских провинциях Кунар, Нангархар и Гильменд.

Вскоре Минобороны Афганистана заявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. В ведомстве отметили, что операция стала ответом на пакистанские авиаудары и нарушения воздушного пространства страны.

