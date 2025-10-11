На афганско-пакистанской границе начались вооруженные столкновения

Tolo news: масштабные столкновения начались на границе Афганистана с Пакистаном

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль линии Дюранда. Об этом сообщил новостной портал Tolo News со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что масштабные вооруженные столкновения между силами талибов и пакистанской армией проходят вдоль линии Дюранда. В частности, выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции и отступить.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил усилия талибов по нормализации ситуации в Афганистане. По его мнению, нынешние власти Афганистана делают все для нормализации ситуации в стране. «Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает», — добавил глава государства.