Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 10 октября 2025Мир

Путин оценил усилия талибов по нормализации ситуации в Афганистане

Путин: Нынешние власти Афганистана делают все для нормализации ситуации в стране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нынешние власти Афганистана делают все для нормализации ситуации в стране. Такую оценку действиям радикального исламского движения «Талибан» дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает», — отметил политик.

29 сентября сообщалось, что на территории Афганистана полностью пропало интернет-соединение. Уточняется, что отключение связано с решением «Талибана» принять «меры по соблюдению нравственности». Кроме того, по данным NetBlocks, также нарушена работа телефонной связи.

Отмечается, что решение может привести к «опасному кризису с далеко идущими последствиями». В частности, в Афганистане возникли проблемы с работой аэропортов, банков и полиции — так отсутствие интернет-соединения парализовало общественные и властные институты. При этом руководство эмирата официально опровергает информацию об отказе от всемирной сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости