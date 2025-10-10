Путин оценил усилия талибов по нормализации ситуации в Афганистане

Путин: Нынешние власти Афганистана делают все для нормализации ситуации в стране

Нынешние власти Афганистана делают все для нормализации ситуации в стране. Такую оценку действиям радикального исламского движения «Талибан» дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает», — отметил политик.

29 сентября сообщалось, что на территории Афганистана полностью пропало интернет-соединение. Уточняется, что отключение связано с решением «Талибана» принять «меры по соблюдению нравственности». Кроме того, по данным NetBlocks, также нарушена работа телефонной связи.

Отмечается, что решение может привести к «опасному кризису с далеко идущими последствиями». В частности, в Афганистане возникли проблемы с работой аэропортов, банков и полиции — так отсутствие интернет-соединения парализовало общественные и властные институты. При этом руководство эмирата официально опровергает информацию об отказе от всемирной сети.