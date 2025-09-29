Мир
В Афганистане полностью пропал интернет из-за талибов

Netblocks: В Афганистане полностью отключен интернет из-за Талибана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Markus Spiske / Unsplash

На территории Афганистана полностью пропало интернет-соединение. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

Уточняется, что отключение интернета связано с тем, что правящая в стране радикальная исламистская группировка «Талибан» принимает «меры по соблюдению нравственности». Кроме того, по данным NetBlocks, сейчас также нарушена работа телефонной связи.

Ранее движение «Талибан» запретило обучать в вузах по книгам, написанным женщинами. Помимо этого, университетам запретили преподавание 18 предметов, противоречащих шариату, включая шесть дисциплин о женщинах.

