13:20, 19 сентября 2025Мир

Талибы запретили обучение в вузах по написанным женщинами книгам

Талибы ввели запрет на обучение в вузах по написанным женщинами книгам
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Amira Karaoud / Reuters

Правящее в Афганистане движение «Талибан» запретило обучать в вузах по книгам, написанным женщинами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного члена комитета, ответственного за проверку литературы.

Также университетам запретили преподавание 18 предметов, противоречащих шариату, включая шесть дисциплин о женщинах.

Ранее после масштабного землетрясения в стране афганские мужчины отказались спасать женщин из-под завалов рухнувших зданий. Причиной этому стали принятые в стране культурные нормы. Они запрещают телесные контакты женщин с теми мужчинами, которые не относятся к кругу их родственников.

Жительница страны, с которой связались журналисты, заявила, что спасатели выносили из-под завалов мужчин и детей, но не женщин и девочек-подростков. «Они собрали нас в одном углу и забыли о нас», — заявила она.

Афганский волонтер, с которым также установили контакт журналисты, пояснил, что женщины находятся под завалами до тех пор, пока их не извлекут наружу представительницы их пола.

