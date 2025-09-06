Стало известно об оказании помощи только мужчинам после землетрясения в Афганистане

Афганские спасатели после землетрясения помогали только мужчинам. Об этом сообщает газета The New York Times.

Причиной этому стали принятые в стране культурные нормы, рассказали изданию свидетели. Они запрещают телесные контакты женщин с теми мужчинами, которые не относятся к кругу их родственников.

Жительница страны, с которой связались журналисты, заявила, что спасатели выносили из-под завалов мужчин и детей, но не женщин и девочек-подростков. «Они собрали нас в одном углу и забыли о нас», — заявила она.

Афганский волонтер, с которым также установили контракт журналисты, пояснил, что женщины находились под завалами до тех пор, пока их не извлекут наружу представительницы их пола.

Разрушительное землетрясение произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября, его жертвами стали свыше тысячи человек. Россия направила в страну самолет с более чем 20 тоннами гуманитарной помощи.