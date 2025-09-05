Россия направила в Афганистан самолет с гуманитарной помощью

Россия направила в Афганистан Ил-76, на борту которого находится 20 тонн гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«По указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства страны в Исламскую Республику Афганистан направлена первая партия продовольствия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно вылетело из подмосковного аэропорта Жуковский.
Ранее стало известно, что разрушительное землетрясение в Афганистане магнитудой 6, произошедшее в ночь на 1 сентября, унесло жизни более 2,2 тысячи человек.