Россия направила в Афганистан самолет с гуманитарной помощью

Россия направила в Афганистан самолет с гуманитарной помощью

Россия направила в Афганистан Ил-76, на борту которого находится 20 тонн гуманитарной помощи для населения, пострадавшего от землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«По указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства страны в Исламскую Республику Афганистан направлена первая партия продовольствия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно вылетело из подмосковного аэропорта Жуковский.

Ранее стало известно, что разрушительное землетрясение в Афганистане магнитудой 6, произошедшее в ночь на 1 сентября, унесло жизни более 2,2 тысячи человек.