Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 1 июня 2026Россия

В российском городе пятилетний ребенок получил четверной перелом позвоночника из-за шкафа

В Екатеринбурге пятилетний ребенок получил четверной перелом позвоночника из-за шкафа
Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пятилетний ребенок получил четверной перелом позвоночника из-за шкафа. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Россиянка рассказала, что дочь играла, пока она занималась домашними делами. Внезапно горожанка услышала сильный грохот. Когда она забежала в комнату, то увидела, что на девочку упал гардеробный шкаф.

Родительница самостоятельно подняла мебель и вытащила окровавленного ребенка. Уже в больнице врачи диагностировали переломы позвоночника в четырех местах.

До этого сообщалось, что в Мордовии 12-летняя школьница осталась дома одна и отравилась алкоголем. Спиртные напитки находились в квартире в укромном месте. Семья пострадавшей россиянки в прошлом на учете никогда не состояла.

Еще раньше в Набережных Челнах школьницу без признаков жизни обнаружили в шкафу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    В МИД сделали заявлении о нахождении российских военных в Сирии

    GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Подсчитана минимальная зарплата для семейной ипотеки в Москве

    Появились подробности о перепутавшем подростка с животным российском охотнике

    Депутат Рады назвал условие почти полного исчезновения украинцев

    «Дружба» с топ-менеджером обернулась для бывшего российского губернатора судом

    Медведев высказался о Пашиняне и вспомнил о Троцком

    В ЕС отнеслись несерьезно к одному требованию Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok