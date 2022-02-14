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Российская школьница покончила с собой в шкафу

«Татарстан-24»: в Набережных Челнах школьница покончила с собой после конфликта с матерью

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Набережных Челнах школьница покончила с собой у себя дома, сообщает телеканал «Татарстан-24».

По данным источника телеканала, родители нашли тело пятиклассницы в шкафу. Они вызвали скорую и попытались сами реанимировать девочку. Отмечается, что врачи были на месте уже через четыре минуты, однако школьница скончалась до их приезда.

Телеканал утверждает, что незадолго до гибели у девочки был конфликт с матерью.

В декабре сообщалось, что в Москве четырнадцатилетняя девочка попыталась покончить с собой в здании школы, но ее успели спасти и доставили в больницу.

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Антон Похиляк
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