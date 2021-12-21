Четырнадцатилетняя россиянка попыталась покончить с собой в здании школы
В Москве четырнадцатилетняя девочка попыталась покончить с собой в здании школы, ее успели спасти и доставили в больницу, пишет газета «Московский комсомолец».
По информации издания, все произошло 20 декабря. Школа, где учится пострадавшая россиянка, располагается на севере столицы.
Очевидцы утверждают, что школьница ранила себя в туалете. Она якобы оставила на стекле слово «Отпустите» и кровью измазала лицо.
Медики оценивают состояние подростка как удовлетворительное. О причинах поступка школьницы не сообщается.
Ранее в Уфе одиннадцатиклассник покончил с собой после объявления результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Российского школьника обнаружили мертвым в заброшенном здании, а в кармане нашли записку.
По словам матери подростка, мальчик ушел из дома в районе десяти вечера. Он хорошо учился и с отличием окончил девятый класс.