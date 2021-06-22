Российский школьник покончил с собой после неудачного ЕГЭ

В Уфе одиннадцатиклассник покончил с собой после объявления результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает «Башинформ».

Российского школьника обнаружили мертвым в заброшенном здании, а в кармане нашли записку.

По словам матери подростка, мальчик ушел из дома в районе десяти вечера. Он хорошо учился и с отличием окончил девятый класс. Она добавила, что про результаты ЕГЭ ей рассказал не сам одиннадцатиклассник, а его отец.

Известно, что 18 лет погибшему исполнилось четыре дня назад.

Ранее в Москве школьник покончил с собой после неудачно сданного ЕГЭ по химии. По словам учителей, пагубных привычек у него не было, занятия не пропускал, учился средне: на «тройки» и «четверки».